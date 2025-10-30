Social media
Thursday, 30.10.2025
Forbes Advocate
Golf

Simmons and Venables our golf victors

Regional

Winning ways of our squash greats

News

Resilient Homes expo comes to town

News

Central Tablelands Water reassures residents drinking water is safe

Regional

Tidy Towns honour

Regional

Good turn out for Aussie Croquet

Regional

Cabonne's pools open for unsupervised swim season

Golf

Duncan and Uphill in close win

Bowls

Smith's winning talents on display with a 21-16 win

Events

Chef Patrick de Leon to light up National BBQ Championships